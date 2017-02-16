Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın, ekonomik darboğazdaki ülkede F-16'ları iyileştirmek ve F-35 almak için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir harcama planı yapması uzmanlar tarafından eleştiriliyor.



Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın, ekonomik darboğazdaki ülkede F-16'ları iyileştirmek ve F-35 almak için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir harcama planı yapması uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Kararın Kardak'ta yaşanan gelişmelerden sonra gelmesi dikkat çekti.







Borç batağındaki Yunanistan'ın toplam 10 milyar doları bulması beklenen hava kuvvetlerini yenileme planlarını uzmanlar, kurtarma programındaki ülkenin mali dengelerini sarsacak bir çaba olarak değerlendiriyor.







Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un talimatıyla F-16 savaş uçaklarının ve S-300 hava savunma füze sistemlerinin bakımının yanı sıra yeni F-35 jetlerinin siparişini içeren plan, uzmanlar tarafından "skandal" ve "düşüncesiz" olarak nitelendiriliyor.











kaynak:ahaber