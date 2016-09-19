

İskeçe ve Gümülcine'de iki lisede bu yıl Yunanistan Eğitim Bakanlığının kararıyla Türkçe ders saatlerinin azaltılmasının yanı sıra 2010'da başlatılan uygulama çerçevesinde öğrenci sayısının yetersiz olması gerekçesiyle 9 azınlık okulunun daha kapatılması Türklerin tepkisine neden oldu.







Çeşitli kurum ve kuruluşlar yayımladıkları bildirilerde hükümetin, azınlıklara yönelik eğitim konusundaki kararlarında Türk azınlığın görüşünü dikkate almadığını belirterek, azınlık okullarının kapatılmasına ve 240 İmam Yasası'na karşı itirazlarını dile getirdi.