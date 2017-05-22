Ankara Valisi Topaca, Öldürülen Teröristlerin Hedefini Açıkladı
Sahurda Peynir Yemenin Bu Faydasını Biliyor Muydunuz?
'tayfun Erdoğan Babası Emrah'tan Ev İstedi'
Sırrı Süreyya Önder'den Flaş Karar
Trump'ı Bekleyen İsrail'de Bir Araç Yayaların Arasına Daldı
Yunanistan Cumhurbaşkanına: Fenerbahçe Çok İyiydi
Fenerbahçe Ve Beşiktaş Arasında Dev Takas!
Tff'den Fenerbahçe'ye Kutlama
İşte Fenerbahçe'nin Kazandığı Para!
Kocaeli'de Fabrikada Yangın!
Bakanlık Evlerde Kullandığınız Onlarca Ürüne Toplatma Kararı Verdi
Dolar Ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?
Otomotiv Devi Ceo'nun Görevine Son Verdi
Füzeleri Test Ettiren Kim'den Seri Üretim Talimatı
Destiny 2 Ps4'te Bekleneni Veremeyebilir!
The Witcher Hayranlarına Müjde!
Facebook Messenger İçin Yeni Özellik Geldi
Galaxy Note 7R Ne Zaman Çıkacak?
Oneplus Yeni Amiral Gemisinin İsmini Açıkladı
Artık Herkes Youtube'den Mobil Canlı Yayın Yapabilecek

yunanistan cumhurbaşkanına: fenerbahçe çok iyiydi

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANINA: FENERBAHÇE ÇOK İYİYDİ

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu, bugün İstanbul'da başlayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin de gündemindeydi.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:45
Puan Ver : Yunanistan Cumhurbaşkanına: Fenerbahçe Çok İyiydi(7/10)4


Zirveye katılan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sohbetin konusu Fenerbahçe-Olimpiakos Euroleague finaliydi.



Olimpiakos'un şampiyon olmasını beklediğini söyleyen Yunanistan Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fenerbahçe çok iyiydi' karşılığını verdi.



Yunan Cumhurbaşkanı tercümanı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı final maçına beklediklerini söyleyince Erdoğan da yine tercümanı aracılığıyla Ankara'daki AK Parti kongresine katıldığı için maça gelemediğini söyledi.



TOPLANTIDA FENERBAHÇE MESAJI



Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in konuşmasının ardından sözü Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna getirerek, Fenerbahçe'nin koçunun ve iki önemli oyuncusunun Sırp olduğunu hatırlatıp Yunanistan Cumhurbaşkanına dönerek, "Değerli dostum o da üzülmesin. Onların da mensubu olan Kostas Sloukas... O da Yunanistanlı, o da Fenerbahçeli. Güzel bir dayanışma ile Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Fair play anlayışı içinde bunların gerçekleşmiş olması bizi ayrıca mutlu etmiştir" dedi.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yunanistan  Cumhurbaşkanına  Fenerbahçe  Çok  İyiydi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER