

Yunanistan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan toplam 6.25 milyar Euro borcun geri ödemesini başlattı.







Yunanistan geçen hafta Temmuz ayındaki borç ödemelerini yapmak için Euro Bölgesi ülke kurtarma fonu ESM'den 7.16 milyar Euro tutarında köprü finansmanı sağlamıştı.







Euro Bölgesi tarafından üçüncü bir kurtarma programına alınan Yunanistan'ın maliyesi programın ayrıntıları müzakere edilene kadar köprü finansmanı ile ayakta kalacak.







Reuters'a bilgi veren Maliye Bakanlığı yetkilileri geri ödemenin 4.2 milyar Euro'sunun ECB'ye, 2.05 milyar Euro'luk bölümünün ise 30 Haziran'dan bu yana geri ödemesi geciktirilen IMF'ye, 500 milyon Euro'nun da ülke merkez bankasına yapıldığını belirtti.