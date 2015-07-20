O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yunanistan, borç ödemelerine başladı

YUNANİSTAN, BORÇ ÖDEMELERİNE BAŞLADI

Yunanistan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan toplam 6.25 milyar Euro borcun geri ödemesini başlattı.

Tarih : 20 Temmuz 2015, 15:04
Puan Ver : Yunanistan, Borç Ödemelerine Başladı(9/10)9


Yunanistan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan toplam 6.25 milyar Euro borcun geri ödemesini başlattı.



Yunanistan geçen hafta Temmuz ayındaki borç ödemelerini yapmak için Euro Bölgesi ülke kurtarma fonu ESM'den 7.16 milyar Euro tutarında köprü finansmanı sağlamıştı.



Euro Bölgesi tarafından üçüncü bir kurtarma programına alınan Yunanistan'ın maliyesi programın ayrıntıları müzakere edilene kadar köprü finansmanı ile ayakta kalacak.



Reuters'a bilgi veren Maliye Bakanlığı yetkilileri geri ödemenin 4.2 milyar Euro'sunun ECB'ye, 2.05 milyar Euro'luk bölümünün ise 30 Haziran'dan bu yana geri ödemesi geciktirilen IMF'ye, 500 milyon Euro'nun da ülke merkez bankasına yapıldığını belirtti.








Etiketler: Yunanistan  Borç  Ödemelerine  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER