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Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin BM'den yardım İstedi

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS, TUTUKLU İKİ YUNAN ASKERİ İÇİN BM'DEN YARDIM İSTEDİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerinin yargı sürecinin hızlandırılması için BM'den yardım istedi.

Tarih : 06 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi(7/10)3

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerinin yargı sürecinin hızlandırılması ve Yunanistan'a bir an önce iadeleri için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yardım istedi.

Çipras'ın olağanüstü kabine toplantısından sonra Guterres'i telefonla aradığı ve tutuklu iki Yunan askerinden dışında Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan zorlukları da dile getirdiği belirtiliyor.

"TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ OLUMSUZ ETKİLENİR"

Çipras'ın Guterres'ten Türkiye'nin iki Yunan askerinin yargılanma sürecini hızlandırması için aracılık yapmasını istediği ve ayrıca "Türkiye'nin Ege'de ve Kıbrıs civarında gösterdiği faaliyetlerinin ihlal boyutlarına ulaştığından ve bu durumun Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğinden" şikayetçi olduğundan söz edildi.

Kabine toplantısında ise iki Yunan askeriyle ilgili gelişmelerde "Yunan hükümetinin son derece dikkatli olması gerektiğine, sınır ihlali gibi basit bir olayın diplomatik bir krize dönüştürülmesinden kaçınılmasına özen gösterilmesine" karar verildi.

"NİHAİ KARAR BEKLENECEK"

"Bu olayın Türkiye tarafından başka amaçlarla kullanma teşebbüsü olasılığının ise ilişkileri çıkmaza sokacağı görüşü" paylaşıldı.

Aynı toplantıda, Türkiye'deki yargı sürecine saygı gösterildiğine, Yunan hükümetinin Türk yargısına müdahale ettiği izleniminin yaratılmamasına özen gösterilmesine ve iki Yunan askeri için alınacak nihai kararın beklenilmesine karar verildi.

Başbakan Çipras'ın yargı süreci tamamlandıktan sonra ve gerekirse, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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