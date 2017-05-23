

Avro para birimini kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını görüşmek üzere "Avro Grubu Toplantısı" için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.







TAM 8 SAAT SÜRDÜ







Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem yaklaşık 8 saat süren görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.







Dijsselbloem, bakanların borç sürdürülebilirliği konusunu derinlemesine tartıştıklarına dikkati çekerek, bir anlaşmaya varılmasına yakın olduklarını söyledi.







Yunan hükümetinin çok ciddi çalışmalar yaptığını ve anlaşma sağlanması için ilerleme kaydettiğini belirten Dijsselbloem, "Bir sonraki kredi diliminin yaz öncesi serbest bırakılabilmesi için çalışmalar devam edecek. İkinci değerlendirme sürecini resmen tamamlamaya yakınız." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:sabah