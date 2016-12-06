O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yunanistan 3 askeri iade etme kararı aldı

YUNANİSTAN 3 ASKERİ İADE ETME KARARI ALDI

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki temyiz mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan askerlerden üçünün Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. Yunan Başsavcı dün verilen iade edilmeme kararına itiraz etti.

Tarih : 06 Aralık 2016, 17:15
Puan Ver : Yunanistan 3 Askeri İade Etme Kararı Aldı(0/10)


15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden 3'ü için karar çıktı.



Yunanistan firari üç askeri iade etme kararı verdi.



Atina'daki temyiz mahkemesi dün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmemesine karar vermişti.



Mahkemenin kararına göre, darbeci askerlerden Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Büyük ve Başçavuş Bilal Kurugül, "hayatlarının tehlikede olduğu ve adil yargılamaya tabi tutulmayacakları" gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmemesine karar verilmişti.



 



 



kaynak:ntv










Etiketler: Yunanistan  3  Askeri  İade  Etme  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER