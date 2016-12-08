YUNANİSTAN 2 DARBECİYİ DAHA İADE ETMEYECEK
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden son ikisi için Türkiye'ye iade taleplerine mahkemeden red kararı çıktı. Mahkeme, 8 darbeci askerden ikisinin daha iadesini reddetti. İadesi reddedilen darbeci sayısı 5 oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden son ikisi için Türkiye'ye iade taleplerine mahkemeden red kararı çıktı.
kaynak:yenişafak
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