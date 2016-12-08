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yunanistan 2 darbeciyi daha iade etmeyecek

YUNANİSTAN 2 DARBECİYİ DAHA İADE ETMEYECEK

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden son ikisi için Türkiye'ye iade taleplerine mahkemeden red kararı çıktı. Mahkeme, 8 darbeci askerden ikisinin daha iadesini reddetti. İadesi reddedilen darbeci sayısı 5 oldu.

Tarih : 08 Aralık 2016, 16:46
Puan Ver : Yunanistan 2 Darbeciyi Daha İade Etmeyecek(5/10)3


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden son ikisi için Türkiye'ye iade taleplerine mahkemeden red kararı çıktı.



 



kaynak:yenişafak








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