

Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) alacakları karşılığı sağlayacağı yeni kredi dilimleri için talep ettiği kemer sıkma paketleriyle bunalan Yunanistan'da işler iyi gitmiyor.







Yaşananlar sadece devlet bütçesini değil Yunan zenginlerinin planlarını da doğrudan etkiledi. 6 bine yakın olduğu tahmin edilen, bunların yüzde 87'sinde insan yerleşimi olan Yunan Adaları Yunan zenginler tarafından ardı ardına satış listelerine konuluyor.



İSTANBUL'LA AYNI FİYAT







Yunan devletinin krizden çıkış için ‘ellerindeki adalarını satma' planı gerçekleşmemiş olsa da listelerde özel mülkiyetli adalar öne çıkıyor. Gayrimenkul piyasası uzmanları mevcut koşullar düşünüldüğünde bu adaları alacak olanların gelecek adına iyi bir yatırım yapacağına inanıyor.







Adaların büyüklüğü ve içerisindeki özellikleri kadar değeri belirleyen en önemli faktör adanın konumu ve içerisinde tatlı su bulunup bulunmadığı. Bu koşullar çerçevesinde listelenen ada fiyatlarına bakıldığında Yunanistan'daki en ucuz 10 adanın 3.3 milyon dolarla, 55 milyon dolar aralığında fiyatla satışa konulduğu görülüyor.







3.3 milyon dolar bir başka ifadeyle 8.7 milyon TL'lik ada fiyatı Londra'da veya New York'taki bir evin fiyatına denk geldiği gibi, İstanbul'un lüks projelerindeki rezidans fiyatlarına da oldukça yaklaşıyor.



TURİZM YATIRIMI İÇİN







En ucuz 10 ada içerisinde 55 milyon dolarla en görkemli ada olan Omfori Adası, 4.5 milyon metrekarelik bir araziye sahip. İçerisinde sadece bir adet yapı bulunuyor ve adanın yeni sahibi, Yunan hükümetinden alacağı izinler sonrasında adanın yüzde 20'sine turizm amaçlı tesisler yapabilecek. İçerisindeki 4 bin zeytin ağacıyla yatırımcılar için bir başka cazip adadan biri olan Dulichium Adası 28.4 milyon dolara satışta ve 5.4 milyon metrekarelik büyüklüğe sahip durumda.







Burası da bulunduğu bölgeye bakıldığında turizm tesislerine uygun bir yerleşim yeri olarak pazarlanıyor. Listedeki 3 numaralı 38.6 milyon dolarlık ada ise Yunanistan'ın Başkenti Atina'ya olan yakınlığıyla dikkat çekiyor, 348 bin metrekarelik ada 38.6 milyon dolara satışta.



ACİL ELDEN ÇIKARACAK







En ucuz adalar liginde 3.3 milyon dolarla yatırımcı için en uygun bütçeli ada olan Lihnari Yarımadası ise 384 bin metrekarelik alana sahip durumda. Acil satış listesinde olduğu belirtilen adanın yüzde 50 indirimli fiyatla listelendiği belirtiliyor. Tatlı suyu ve yolları bulunan ada binlerce zeytin adasına da ev sahipliği yapıyor.