YUNAN POLİSİ, ABD'DEN GELEN FETÖ'CÜLERİ ÜLKEYE SOKMADI
Yunanistan'da FETÖ'ye karşı önemli operasyon düzenlendi. Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ üyesi Türk asıllı 3 ABD vatandaşı ABD'den uçakla gelip Yunanistan'a giriş yapmak istedi. Ancak Yunan polisi ülkeye girişlerini yasakladı. Bu 3 Türk asıllı ABD vatandaşının esas amaçlarının Yunanistan'a gelmek isteyen başka FETÖ üyelerine yardım etmek olduğu belirtildi.
YUNAN POLİSİ, FETÖ'CÜLERİ ÜLKEYE SOKMADI
Kathimerini, "Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ'cülerin gizli planı" başlığını kullanarak haberi servis etti. 3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardılar. Ancak Yunan polisleri ulusal güvenlik sebepleri ile ülkeye girişleri yasakladı ve ABD'ye dönmek zorunda kaldı.
YATIRIM BAHANESİYLE GELDİLER
Türk asıllı 3 ABD vatandaşının, Real Estate yatırımcısı ve aynı zamanda Sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edildi. Yunanistan'a yatırım yapma bahanesiyle giriş yapmak isteyen üç ABD vatandaşı ve mülteciler için ev ve daireler almak istediklerini söylediler.
FETÖ'CÜ OLDUKLARINI KABUL ETTİLER
Ancak Yunan polisi havalimanında bu üç ABD vatandaşını sorguladı. Gazeteye göre hepsi FETÖ üyesi olduklarını kabul etti ve Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan'a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı.
HAVALİMANINDAN GÖNDERİLDİLER
Yunan gazetesine göre ülkenin istihbarat teşkilatı konu hakkında polise bilgi sunmuştu. Üç ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve Emirates şirketinin uçuşu ile New York'a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İranlı Kadın Yolcunun Valizinden 1,5 Milyon Dolarlık Pırlanta Çıktı
- Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli'nin A Takımı Belli Oldu
- Görme Engelli Teyze Dakikalarca Çabaladı, Kimse Dönüp Bakmadı
- Miras Yüzünden Küsen Kardeşler 'duvar Yazılarıyla' Atışıyor
- Kocasının Vurduğu Hamile Kadın Bitkisel Hayata Girdi, Bebeği Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
- Suudi Veliaht Prens Salman'nın Kardeşi Amerika'da 12 Milyon Dolara Saray Satın Aldı
- Uyuşturucu Satıcısının Cesedi Saatlerce Sokak Ortasında Kaldı
- Obezite Artık Kanserin Birinci Sebebi
Bu Haberle İlgili Yorumlar