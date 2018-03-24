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Yunan Polisi, Abd'den Gelen Fetö'cüleri Ülkeye Sokmadı
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YUNAN POLİSİ, ABD'DEN GELEN FETÖ'CÜLERİ ÜLKEYE SOKMADI


Yunan polisi, ABD'den gelen FETÖ'cüleri ülkeye sokmadı
Tarih : 24 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Yunan Polisi, Abd'den Gelen Fetö'cüleri Ülkeye Sokmadı(9/10)5

Yunanistan'da FETÖ'ye karşı önemli operasyon düzenlendi. Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ üyesi Türk asıllı 3 ABD vatandaşı ABD'den uçakla gelip Yunanistan'a giriş yapmak istedi. Ancak Yunan polisi ülkeye girişlerini yasakladı. Bu 3 Türk asıllı ABD vatandaşının esas amaçlarının Yunanistan'a gelmek isteyen başka FETÖ üyelerine yardım etmek olduğu belirtildi.

YUNAN POLİSİ, FETÖ'CÜLERİ ÜLKEYE SOKMADI

Kathimerini, "Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ'cülerin gizli planı" başlığını kullanarak haberi servis etti. 3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardılar. Ancak Yunan polisleri ulusal güvenlik sebepleri ile ülkeye girişleri yasakladı ve ABD'ye dönmek zorunda kaldı.

YATIRIM BAHANESİYLE GELDİLER

Türk asıllı 3 ABD vatandaşının, Real Estate yatırımcısı ve aynı zamanda Sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edildi. Yunanistan'a yatırım yapma bahanesiyle giriş yapmak isteyen üç ABD vatandaşı ve mülteciler için ev ve daireler almak istediklerini söylediler.

FETÖ'CÜ OLDUKLARINI KABUL ETTİLER

Ancak Yunan polisi havalimanında bu üç ABD vatandaşını sorguladı. Gazeteye göre hepsi FETÖ üyesi olduklarını kabul etti ve Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan'a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı.

HAVALİMANINDAN GÖNDERİLDİLER

Yunan gazetesine göre ülkenin istihbarat teşkilatı konu hakkında polise bilgi sunmuştu. Üç ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve Emirates şirketinin uçuşu ile New York'a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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