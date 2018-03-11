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Yunan mevkidaşına sert yanıt: Salamura olmaktan kurtuldunuz!

YUNAN MEVKİDAŞINA SERT YANIT: SALAMURA OLMAKTAN KURTULDUNUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "atalarımızın yaptığını yaparız" deyip Türkiye'yi tehdit eden Yunan Cumhurbaşkanı'na "Salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını unutmasınlar!" sözleriyle cevap verdi.

Tarih : 11 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Yunan Mevkidaşına Sert Yanıt: Salamura Olmaktan Kurtuldunuz!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya İl kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyen Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'a tepki gösterdi.

SALAMURA OLMAKTAN NASIL KURTULDUKLARINI UNUTMASINLAR

Erdoğan, Milli Mücadele dönemini hatırlatıp "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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