Hdp'li İki Vekil Hakkında Yakalama Kararı!
İstanbul Güneşli Havanın Etkisine Girecek
Ölen 38 Günlük Bebek Cinsel İstismara Mı Uğradı?
'iade' Açıklaması: Gerekirse Tekrar Abd'ye Gideriz
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Ab Tehdidi
Thy'den Abd'ye Gidemeyen Yolculara Kolaylık
Fenerbahçe'nin Yeni 10 Numara Adayı: Wanderson!
Babasının Katilini Görünce Dehşet Saçtı
Batman'da Sinemada Yangın Çıktı
Cansu Taşkın'dan Zayıflatan Dans!
Meme Kanserinde Lenfödeme Karşı 'kompleks' Terapisi
Chp'den Yunanistan'a: Yoldaşlık Hukukuna Aykırı
Türkiye Ve İran'dan Dev İşbirliği!
Meteorolojiden 12 İle Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Hastaneye Yakınını Ziyarete Gitmişti, Öldü!
Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!
Dolar Düştü, Borsada Yükseliş Yüzde 2'yi Aştı
Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!
Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
Hdp'li Vekil İdris Baluken Tahliye Edildi

yunan cumhurbaşkanı'ndan türkiye'ye ab tehdidi

YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE AB TEHDİDİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Kardak kayalıklarını ziyareti Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili bilgilendirme yaparken, Yunan medyası konuyu manşetlerde işledi.

Tarih : 30 Ocak 2017, 17:08
Puan Ver : Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Ab Tehdidi(6/10)7


Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretine Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi.



Açıklamada, Kardak ziyareti üzerine Yunan Deniz Kuvvetlerinin alarma geçtiği belirtildi.



Türk hücum botlarının bölgedeki varlığından tedirgin olan Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, Orgeneral Hulusi Akar'ın varlığından hiç bahsedilmedi.



Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti de Yunan medyasında son dakika haberi olarak yer aldı bütün televizyon ve gazeteler ziyareti ilk haber verdi.



Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden Etnos: "Türkler işi nereye götürüyor?" başlığını attı. Gazete ayrıca 'Sultan'ın askerlerinden Kardak turu' yorumunda bulundu.



Eleftheros Tipos gazetesi de yine manşetten verdiği haberde, "Kardak'ta Türklerin iletişim gösterisi" yorumu yapıldı.



Yunan basınında ziyaretin, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesinin ardından gerçekleştiği vurgulanırken, "Mesajı alındı mı?" yorumları yapılıyor.



Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos yaptığı açıklamada, ziyaret ile Avrupa'nın kara sularının ihlal edildiğini savundu.



Yunan Cumhurbaşkanı ayrıca, bu tip durumların AB ile ilişkileri de etkileyeceğini söyledi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Yunan  Cumhurbaşkanı  Ndan  Türkiye  Ye  Ab  Tehdidi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER