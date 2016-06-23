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yunan bankalara iyi haber

YUNAN BANKALARA İYİ HABER

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir yıldan uzun bir süredir sadece yüksek maliyetli acil kaynak kullanma imkanı tanıdığı Yunan bankalarının daha ucuz maliyetli olağan fonlama imkanını kullanmasına izin verdi.

Tarih : 23 Haziran 2016, 11:46
Puan Ver : Yunan Bankalara İyi Haber(6.6/10)10


Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir yıldan uzun bir süredir sadece yüksek maliyetli acil kaynak kullanma imkanı tanıdığı Yunan bankalarının daha ucuz maliyetli olağan fonlama imkanını kullanmasına izin verdi.



ECB ayrıca ülkenin borçlanma maliyetlerini düşürecek olan varlık alım programında Yunan tahvillerini dahil edip etmemeyi daha sonra değerlendireceğini belirtti.



Yunan bankalarının acil yerine olağan fonlama imkanını kullanmasına izin verilmesi, yıllardır daralmayla boğuşan Yunan ekonomisinin normalleşme sürecinde ilerlediğine işaret ediyor.



Atina hükümetleri iflas noktasına gelen ekonominin kurtarılması için sonuncusu geçen yıl olmak üzere 2010 yılından bu yana üç defa Avrupa ülkelerinden mali yardım almak zorunda kaldı. Ülkede uygulanan sermaye kısıtlamaları ve mali yardımın koşullarına sağlanması ekonomi üzerinde baskı yaratıyor ve ekonomi yıllardır kesintisiz daralıyor.



ECB tarafından yapılan açıklamada, "Yunan hükümetinin Avrupa İstikrar Mekanizması'nın makroekonomik uyum programını uyguladığı görülmektedir. (ECB) kabul dilen şartlara uyumun süreceğini öngörmektedir" denildi.







Etiketler: Yunan  Bankalara  İyi  Haber    haber

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