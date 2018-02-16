YUNAN BAKANDAN KÜSTAH KARDAK ÇIKIŞI: TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI!
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye bu hareketleriyle kırmızı çizgileri aşmıştır" diye konuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Yunan kanalına verdiği demeçte Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan son Kardak krizini değerlendirken, Türk sahil güvenlik botununun Yunan sahil güvenlik botuna çarpmasına "Türkiye bu hareketleriyle kırmızı çizgileri aşmıştır" diyerek tepki gösterdi.
"TÜRKİYE'YE TAZMİNAT DAVASI AÇILIRSA MUTLU OLURUM"
Kocyas çarpışmada zarar gören modern "Gavdos" sahil güvenlik botu için Türkiye'ye tazminat davası açılıp açılmayacağına "Yunan Dışişleri bakanlığının hukuk dairesinin başlattığı inceleme sonunda açıklığa kavuşacağını" söyledi. Kocyas, "ve böyle bir sonuca varılırsa kendisinin şahsen çok mutlu olacağını" da sözlerine ekledi. Kocyas, "Benzeri bir durumda Yunanistan'ın aynı barışçıl bir davranış sergilemeyeceği" uyarısında da bulunurken "Türkiye iyi bilmelidir ki, Yunanistan ne Suriye'dir ne de Irak'tır" şeklinde konuştu.
SAVAŞ NARALARINI GAYRİ CİDDİ OLARAK NİTELEDİ
"Kardak kayalıklarının uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar uyarınca Yunanistan'a ait olduğu açıktır" görüşünü savunan Kocyas, Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu söyleyen Türk Dışişleri Bakanlığı açıklaması için "Türk münasebetsizliğinden kaynaklanan bu tür tartışmalara girmek istemediğini" söyledi. Kocyas buna rağmen, Yunanistan'da baş gösteren "savaş naralarını" da gayrı ciddi olarak niteledi ve "Bu gibi savaş naraları 1897 savaşına; 1922 felaketine ve 1974'te Kıbrıs'ın işgaline yol açmıştır." diyerek Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın "diplomatik kurallar çerçevesinde, serin kanlı bir mantıkla haklarını koruduğunu" belirtti.
"TÜRKİYE ASABİ BİR ÜLKE OLDU"
Türkiye'nin asabi bir ülke haline geldiği doğrultusundaki görüşlerini tekrarlayan Kocyas, "Türkiye, Suriye perasyonunda işlerin beklendiği gibi ilerlemediğinden; Irak'la açık bir cephenin varlığından; Ermenistan ile sınırlarının kapalı olmasından; Kıbrıs'ta kovboyculuk yapmasından ; ABD ve Almanya gibi avrupa ülkeleriyle arasının açık olmasından kaynaklanan asabi bir ülke haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin bu nedenle Ege'de Yunanistan'ı sürekli tahrik etmesinin ardında da bu asabiyetinin yattığına" inanan Kocyas "Türk pilotlarının üçte ikisi görevlerinden alınmış olduğundan Yunan pilotlarının Türk savaş uçaklarını radarlarına kilitleme oranının kat be kat arttığını" savundu.
GRİ BÖLGELER YOK
Ege'de "gri bölgeler" olmadığını da belirten Kocyas "Türkiye iyisi mi bu konuyu hiç açmasın ve bugünkü durum neyse bunu kabul etsin" dedi ve "böyle bir hukuki tartışma açılırsa kendisine ait olan bazı kayalıkların da kendisine ait olmadığını da görecektir" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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