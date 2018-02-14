Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi yeniden başlarken Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos "En iyi Türk ölü Türk'tür. İyi bir Türk'e rastlamadım" dedi.

Son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi yaşanırken, Eski Yunan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos'un, salı günü yapılan radyo röportajında ​​"En iyi Türk ölü Türk'tür" sözcüğünü kullanması büyük tepki çekti.

"DÜŞMAN ACIMASIZDIR"

Skai radyosuna konuşan Pangalos, Yunanistan'ın Türkiye ile büyük bir sorunla yüz yüze olduğunu söylerken, "Ne kadar iyi niyet gösterirsek gösterelim düşman acımasızdır ve üstesinden gelmek gerekir" diye de ekledi.

"İYİ BİR TÜRK'E RASTLAMADIM"

"En iyi Türk ölü Türk'tür, buna inanıyorum çünkü iyi bir Türk'le rastlamadım. Onlar adalet duygusundan yoksundurlar" diyen Pangalos 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış ve tartışmalı çıkışları ile tanınmıştı. Pangalos 1990'lı yıllarda Türkiye'yi kanlı çizmelerini Avrupa'ya bulaştırmakla suçlamıştı.

Kaynak: haberinburada