

Helikopter ile bağlantının 07.50'de radar bağlantısının kesildiği ve düştüğü belirtildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı helikopterin düştüğünü doğruladı.







Helikopterin, Larissa kentindeki askeri hava üssünden kalkış yaptığı ve Yunanistan Ordu Komutanı Yardımcısını, yanındaki 4 subayla birlikte Kozani bölgesine götürdüğü bildirilmişti.