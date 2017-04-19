YUNAN ASKERİ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter bu sabah Larisa şehrinden Kozani'ye uçmaktayken radarlardan kaybolmuştu. Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı.
Helikopter ile bağlantının 07.50'de radar bağlantısının kesildiği ve düştüğü belirtildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı helikopterin düştüğünü doğruladı.
Helikopterin, Larissa kentindeki askeri hava üssünden kalkış yaptığı ve Yunanistan Ordu Komutanı Yardımcısını, yanındaki 4 subayla birlikte Kozani bölgesine götürdüğü bildirilmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar