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yunan askeri helikopteri düştü

YUNAN ASKERİ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter bu sabah Larisa şehrinden Kozani'ye uçmaktayken radarlardan kaybolmuştu. Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 14:17
Puan Ver : Yunan Askeri Helikopteri Düştü(5/10)7


Helikopter ile bağlantının 07.50'de radar bağlantısının kesildiği ve düştüğü belirtildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı helikopterin düştüğünü doğruladı.



Helikopterin, Larissa kentindeki askeri hava üssünden kalkış yaptığı ve Yunanistan Ordu Komutanı Yardımcısını, yanındaki 4 subayla birlikte Kozani bölgesine götürdüğü bildirilmişti.








Etiketler: Yunan  Askeri  Helikopteri  Düştü    haber

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