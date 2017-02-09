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yunan adalarına 'kapıda vize' sona eriyor

YUNAN ADALARINA 'KAPIDA VİZE' SONA ERİYOR

Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Tarih : 09 Şubat 2017, 10:12
Puan Ver : Yunan Adalarına 'kapıda Vize' Sona Eriyor(9/10)11


Yunan basınında yer alan haberlerde, AB Komisyonu'nun "kapıda vize" olarak anılan uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermediği kaydedildi.



Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etti.



Vize işlemlerinin kolaylaştırılarak, bu karar sebebiyle oluşması beklenen sıkıntıların aşılması için Türkiye'deki konsolosluklara personel takviyesi yapılacağı ve vize başvurularında elektronik sistem kullanılacağı belirtildi.



Ayrıca, Brüksel'de bulunan Katrougalos'un, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile yaptığı görüşmede Türk turistlere özel vize uygulamasını gündeme getirdiği bildirildi.



 



kaynak:hürriyet








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