Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt'ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı.

BAĞIRSAĞI DELİNDİ

Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada