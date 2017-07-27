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Yumurta Büyüklüğündeki Doluya Canlı Yayında Yakalanan ATV Muhabiri Zor Anlar Yaşadı

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLUYA CANLI YAYINDA YAKALANAN ATV MUHABİRİ ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, yumurta büyüklüğünde doluya dönüştü. Bu sırada ana habere bağlanan ATV muhabirinin yaşadığı zor anlar canlı yayında ilginç görüntüler oluşturdu.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : Yumurta Büyüklüğündeki Doluya Canlı Yayında Yakalanan Atv Muhabiri Zor Anlar Yaşadı(6/10)2

Trakya'dan gelen şiddetli yağış, İstanbul'da fıtınaya dönüştü. Kentte hayat tam anlamıyla felç oldu. Marmara üzerinde çıkan hortum, Anadolu yakasında da etkili oldu. Ağaçlar devrildi, cami minareleri yıkıldı, çatılar uçtu.

Yer yer yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu, kente büyük maddi hasara neden oldu.

ATV MUHABİRİ CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Gelişmeleri ATV ana habere bağlanarak canlı aktarmak isteyen muhabir ise ölüm tehlikesi atlattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan muhabir, yumurta büyüklüğündeki dolu nedeniyle de bir türlü gelişmeleri aktaramadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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