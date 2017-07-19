İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Yumurta büyüklüğündeki dolu, Yılmaz dayının kafasını yardı

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU, YILMAZ DAYININ KAFASINI YARDI

Kastamonu'da dün akşamüzeri aniden bastıran ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, taksisini zarar görmemesi için saçağın altına çekecek olan vatandaşın başını yardı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Yumurta Büyüklüğündeki Dolu, Yılmaz Dayının Kafasını Yardı(5/10)1

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dün akşam üzeri aniden bastıran ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerinde ve bazı araçlarda maddi hasara yol açmıştı. Yağan dolu yağışından aracını kurtarmak isteyen ve Seydiler'de geçimini taksicilik yaparak sağlayan Yılmaz Odabaşı, taksisini saçağın altına çekmek isterken başına dolu isabet etti.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Yumurta büyüklüğünde yağan doludan taksisinin zarar görmemesi için saçağın altına çekmek isteyen Odabaşı, kafasına isabet eden dolu yüzünden başı yarılınca kanlar içerisinde kaldı. Yılmaz Odabaşı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seydiler Devlet Hastanesine kaldırıldılırken, ilk müdahalesinin ardından Devrekani Devlet Hastanesine sevk edildi.

"NE KADAR KENDİMİ SAKINDIYSAM BAŞIMA İSABET ETTİ"

Dolunun başına isabet etmesi nedeniyle başının yarıldığını söyleyen Yılmaz Odabaşı, dolu yağışı başladığı esnada taksisini saçağın altına çekmek için aracının yanına gittiğini belirterek, "Bu esnada doluya yakalandı. Kendimi ne kadar doludan sakındıysam da başıma isabet etti. Başım yarıldı, ardından hastaneye kaldırmışlar. Şükür şu anda durumum iyi, Allah korudu beni" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yumurta  Büyüklüğündeki  Dolu  Yılmaz  Dayının  Kafasını  Yardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER