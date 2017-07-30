YUMRUĞUNU MASAYA VURAN PUTİN, 755 ABD'Lİ DİPLOMATA KAPIYI GÖSTERDİ!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırım kararının ardından Rusya'daki 755 Amerikalı diplomatla ilişkilerin kesileceğini bildirdi.
"HİÇBİR ŞEYİ CEVAPSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Putin, "Bir şeylerin değişmesi için uzun bir süre bekliyorduk. Durumun değişebileceğini umuyorduk. Ancak hiçbir şey değişmeyecek. Cevapsız bir şey bırakmayacağımızı göstermenin zamanı geldiğine karar verdim" dedi.
"755 DİPLOMAT FAALİYETLERİNE SON VERECEK"
ABD'nin Rusya'daki diplomat sayısını da eleştiren Putin "Diğer olası tetbirlere veya diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince, bu rakam oldukça fazla. Çünkü binin üzerinde diplomat ve teknik görevli Rusya'da çalıştı ve hala çalışıyor, bunların 755'inin ise faaliyetlerine son vermeleri gerekecek. Bu oldukça fazla" dedi.
SAYI 455'E DÜŞÜRÜLECEK
Öte yandan ABD Kongresi geçtiğimiz günlerde Moskova yönetimine karşı yaptırım uygulama kararı almıştı. Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, her iki yönetimde çalışan sayısının eşitlenerek, personel sayısının 455'e düşürüleceğini bildirmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
- Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
- 11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
- Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu İle 9 Teröristin Öldürüldüğü Bölgeden Cephanelik Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
- Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
- Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
- Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar