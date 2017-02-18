YÜKSELEN YILDIZLAR MAÇINDA DÜNYA KARMASI GÜLDÜ
2017 NBA All-Star Hafta Sonu'nun ilk etkinliğinde dünya takımı, ABD'yi 150-141 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ilk gününde dünya karması, ABD karmasını 150-141 yendi.
Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center'ın ev sahipliği yaptığı 66. organizasyonda, "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında, ABD ile dünya karması kozlarını paylaştı.
Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran onar kişilik ABD takımı ile dünya takımı mücadelesinde gülen taraf, rakibini 150-141'le geçen dünya karması oldu.
Dünya karmasında Denver Nuggets oyuncusu Jamal Murray 36 sayı, 3 ribaunt ve 11 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.
kaynak:sabah
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