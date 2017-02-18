Yükselen Yıldızlar Maçında Dünya Karması Güldü
Tsk'dan Hava Harekatı
Yalancı Medya Benim Değil, Abd Halkının Düşmanı!
Genelkurmay'dan Flaş Rusya Kararı!
Doğalgaz Tüketiminde Rekor
Eksi 2 Derecede Denizde Zor Anlar!
Toki'nin Üsküdar Arazisine Yüksek Teklif
Fenerbahçe - Kasımpaşa 28. Randevuda
Reflünüz Varsa Bu Yiyecekleri Tüketmeyin
Yıldırım İle Merkel'in Görüşmesi Başladı
Türk Bankasından Yurtdışı Atağı!
Ünlü Oyuncu Yere Düşen Kız Arkadaşını Bıraktı Gitti
Yavru Kediyi Beslerken Şehit Oldu
Meteoroloji Açıkladı! Sıcaklıklar Artıyor
Fransa, Elektrik Üreten Yol İle Bir İlke İmza Attı
Galaxy Tab S3 S Pen İle Geliyor
Huawei P10 Plus 8 Gb Ram İle Gelebilir
İphone 8 Mi İphone 7S Mi?
Nokia 3 Özellikleri Sızdırıldı
Samsung Galaxy S8 İçin O Tarih Verildi

yükselen yıldızlar maçında dünya karması güldü

YÜKSELEN YILDIZLAR MAÇINDA DÜNYA KARMASI GÜLDÜ

2017 NBA All-Star Hafta Sonu'nun ilk etkinliğinde dünya takımı, ABD'yi 150-141 mağlup etti.

Tarih : 18 Şubat 2017, 12:35
Puan Ver : Yükselen Yıldızlar Maçında Dünya Karması Güldü(7/10)4


Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ilk gününde dünya karması, ABD karmasını 150-141 yendi.



Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center'ın ev sahipliği yaptığı 66. organizasyonda, "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında, ABD ile dünya karması kozlarını paylaştı.



Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran onar kişilik ABD takımı ile dünya takımı mücadelesinde gülen taraf, rakibini 150-141'le geçen dünya karması oldu.



Dünya karmasında Denver Nuggets oyuncusu Jamal Murray 36 sayı, 3 ribaunt ve 11 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yükselen  Yıldızlar  Maçında  Dünya  Karması  Güldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER