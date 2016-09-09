YÜKSEKOVA'YA 13 AY SONRA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
Terör saldırıları nedeniyle uçak seferlerinin durdurulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 13 aylık aranın ardından inen yolcu uçağıyla yeniden açıldı.
Terör saldırıları nedeniyle uçak seferlerinin durdurulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 13 aylık aranın ardından inen yolcu uçağıyla yeniden açıldı.
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