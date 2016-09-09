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yüksekova'ya 13 ay sonra ilk yolcu uçağı indi

YÜKSEKOVA'YA 13 AY SONRA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ

Terör saldırıları nedeniyle uçak seferlerinin durdurulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 13 aylık aranın ardından inen yolcu uçağıyla yeniden açıldı.

Tarih : 09 Eylül 2016, 12:55
Puan Ver : Yüksekova'ya 13 Ay Sonra İlk Yolcu Uçağı İndi(7/10)4


Terör saldırıları nedeniyle uçak seferlerinin durdurulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 13 aylık aranın ardından inen yolcu uçağıyla yeniden açıldı.








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