

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için dün gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine işaret edildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Yüksekova ilçesinde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, Yüksekova ilçe merkezinde 10 Eylül 2015 günü saat 23.30'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma ve ilçe merkezine giriş çıkış yasağı kararı alınmıştı. Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalar sonucunda huzur ve asayiş ortamının tekrar sağlanması üzerine 11 Eylül 2015 Cuma günü saat 07.00'den itibaren sokağa çıkma ve ilçe merkezine giriş çıkış yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.'