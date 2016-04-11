

Hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Müşterek Operasyonu' tüm hızıyla sürüyor.



En yoğun çatışmalar ise Yeşildere ve Dize mahallelerinde yaşanıyor. PKK'lı teröristlerin kurdukları hendek ve bombalı tuzakların bulunduğu bölgelere gece boyunca yapılan top atışları sabah saatlerinde de sürdürüldü. Temizlik harekatı yapmak için zırhlı araçlarla girilen Dize, Kışla, Mezarlık, Orman, Kaniheyder, Cumhuriyet, Göngür ve Esentepe mahallelerinde ise yoğun silah ve çatışma sesleri duyuluyor.



Bu arada, birçok mahalleden dumanlar yükseliyor.Genelkurmay Başkanlığı'nın dünkü açıklamalarına göre, 145 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, 219 el yapımı patlayıcının imha edildiği Yüksekova'da, dün Kamışlı karakolundan Onbaşılar köyü civarına top atışlarının yapıldığı görüldü.



PKK'lıların bölgeden kaçmalarını önlenmesi için stratejik noktalara yapılan asker ve polis takviyeleri ise sürüyor.