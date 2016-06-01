

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından halk zararlarının tespiti için kriz merkezlerine başvurularını sürdürürken, öncelik okullar olmak üzere ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.







Sokağa çıkma yasağının 06.00 ile 20.00 arasında kaldırıldığı Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu ilçede, evlerine giren vatandaşların ihbarları sonucu tespit edilen patlamamış mühimmatlar ve tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar da imha ediliyor. Öte yandan vatandaşlar zararlarının tespiti için kriz merkezlerine başvurularını sürdürüken, ilk iki günde 5 bin kişinin hasar tespit merkezlerine başvuru yaptığı belirtildi.







YIKIM, 12 MİLYON LİRAYA MAL OLAN LİSEDEN BAŞLADI







Operasyonların yoğun olarak yapıldığı mahallelerde ağır hasar gören birçok ev ve binaya güvenlik açısından girişlere izin verilmezken, yıkımlar da bugün başladı. Öncelikle ağır hasar gören okulların yıkımı yapılıyor. İlk çalışma da büyük bir kısmı yanan, Orman Mahallesi'nde bu yıl eğitim öğretime başlayan ve 12 milyon liraya mal olan Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında sabahın erken saatlerinden itibaren işçiler okulun içerisinde kalan bazı malzemeleri kamyonlara taşırken, bir yandan da iş makineleri binada yıkım yapmaya başladı.