

Evlerine yıkım kararı verilenler kiralık evlere taşınırken, az hasar görenler ise onarım yaparak evlerini Ramazan bayramına yetişmeye çalışıyor.







Yüksekova'da 13 Mart 2016'da başlayan ve 30 Mayıs'ta sona eren operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının ardından ilçeye dönenler bayram hazırlığına başladı. Bir yandan ağır hasarlı evler yıkılırken, bir yandan da buralarda oturanlar az hasarlı evlerini onararak bayram hazırlığına başladı. Operasyonların yoğun yapıldığı Cumhuriyet, Güngör, Orman ile Eski Kışla Mahallesi'nde enkaz halindeki evlerde tüm tehlikelere karşı sağlam eşya çıkarmaya çalışanlar, yetkililerden bir an önce evlerinin yıkılması ve kendilerine bir çözüm bulunmasını istedi. Öte yandan ilçe merkezi de eski günlerine dönmeye başladı. İlçe merkezindeki esnaf sabah erken saatlerde iş yerlerini açarken, seyyar satıcılar da tezgahlarını kurdu. Operasyonlarda Eski Kışla Mahallesi'ndeki sebze ve meyve satılan yeri yıkılan Zeki Çiftçi, Cengiz Topel Caddesi üzerine açtığı tezgahta satış yaparak geçimini sağladığını belirterek hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.