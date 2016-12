Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokağa çıkma yasağının yarından itibaren kısmi olarak kaldırılacağı bildirildi.







Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlin Yüksekova ilçe merkezi ile Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü ve Çimenli mezrasında artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yol ve binaların her türlü tehlikeli madde ve engellerden kolluk kuvvetlerimizce temizlenmesi, bozulan asayiş ve huzur ortamının sağlanması için sokağa çıkma yasağının konulduğu" hatırlatıldı.







Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeninin tekrar tesis edilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, ilin Yüksekova ilçe merkezinin tamamında 13 Mart 2016 günü saat 22.00'den; Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü ve Çimenli mezrasında 30 Mart 2016 günü saat 20.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Vezirli köyü ve Çimenli mezrasında giriş-çıkışların yasaklandığı" hatırlatıldı.







Valilik açıklamasında, "İlin Yüksekova ilçesinde 13 Mart 2016 tarihinden itibaren güvenlik kuvvetlerimizce bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bozulan asayiş ve huzur ortamı ile kamu düzeninin tekrar tesis edilerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması kapsamında yapılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle operasyonu neticesinde bölgenin terör örgütü mensuplarından ve terör örgütü mensuplarınca kurulan barikatlar, açılan çukur ve bu çukurlara yerleştirilen el yapımı patlayıcılardan (EYP) arındırıldığı" belirtildi.