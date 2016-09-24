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yüksekova'da uçak hareketliliği

YÜKSEKOVA'DA UÇAK HAREKETLİLİĞİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece saatlerinde uçak hareketliliği yaşandı.

Tarih : 24 Eylül 2016, 11:11
Puan Ver : Yüksekova'da Uçak Hareketliliği(0/10)


Yüksekova kırsalındaki hava hareketliliği dün saat 23.00 sıralarında başladı. Van yönünden gelen savaş uçaklarının Yüksekova'nın Cilo-Sat dağları ile Kadıköy bölgesindeki bazı kırsal alanların üzerinde uçuş yaptığı ve bu alanlarda PKK'lı teröristlere ait bazı hedefleri vurduğu belirtildi.








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