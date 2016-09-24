

Yüksekova kırsalındaki hava hareketliliği dün saat 23.00 sıralarında başladı. Van yönünden gelen savaş uçaklarının Yüksekova'nın Cilo-Sat dağları ile Kadıköy bölgesindeki bazı kırsal alanların üzerinde uçuş yaptığı ve bu alanlarda PKK'lı teröristlere ait bazı hedefleri vurduğu belirtildi.