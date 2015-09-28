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YÜKSEKOVA'DA SANDIKLAR TAŞINACAK


YÜKSEKOVA'DA SANDIKLAR TAŞINACAK
Tarih : 28 Eylül 2015, 17:08
Puan Ver : Yüksekova'da Sandıklar Taşınacak(6/10)5


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 Kasım Genel Seçimleri için İlçe Seçim Kurulu tarafından sandıkların taşınması kararı alındığı belirtildi. Sandıkların taşınması ile Yüksekova'nın bazı mahalle ve birçok köyünde sandık kurulmayacak. İlçe merkezinde vatandaşlar sadece 12 okulda, sandık kurulamayan köylerdeki seçmenler ise İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen köylerde oy kullanabilecek. 70 bine yakın seçmenin bulunduğu ilçede toplam 223 sandık kurulacağı bildirildi. Karara tepki gösteren HDP Yüksekova İlçe Seçim Komisyonu Sözcüsü Fikret Turgut, seçim komisyonu olarak itirazda bulunacaklarını söyledi.








Etiketler: Yüksekova  Da  Sandıklar  Taşınacak    haber

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