

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde yol yapım şantiyesini basan teröristler 2 işçiyi öldürdü, biri ağır 2 işçiyi yaraladı.







Alınan bilgiye göre terör örgütü PKK mensupları ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde, Dağlıca-Çukurca yol yapım çalışmalarını yürüten bir şirkete ait şantiyeyi bastı.







