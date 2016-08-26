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YÜKSEKOVA'DA PKK'LI TERÖRİSTLER ŞANTİYE BASTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI


YÜKSEKOVA'DA PKK'LI TERÖRİSTLER ŞANTİYE BASTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:42
Puan Ver : Yüksekova'da Pkk'lı Teröristler Şantiye Bastı: 2 Ölü, 2 Yaralı(0/10)


Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde yol yapım şantiyesini basan teröristler 2 işçiyi öldürdü, biri ağır 2 işçiyi yaraladı.



Alınan bilgiye göre terör örgütü PKK mensupları ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde, Dağlıca-Çukurca yol yapım çalışmalarını yürüten bir şirkete ait şantiyeyi bastı.



 








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