YÜKSEKOVA'DA PKK'LI TERÖRİSTLER ŞANTİYE BASTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde yol yapım şantiyesini basan teröristler 2 işçiyi öldürdü, biri ağır 2 işçiyi yaraladı.
Alınan bilgiye göre terör örgütü PKK mensupları ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde, Dağlıca-Çukurca yol yapım çalışmalarını yürüten bir şirkete ait şantiyeyi bastı.
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