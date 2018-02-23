İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin Gerçek Sesi
Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
Saçlarını Sarıya Boyatan Tutku, Havuç'a Kanca Atıyor
Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nun Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Kendini Savunurken Kullandığı İfade, Romanları Ayağa Kaldırdı
Bakan Soylu'nun İmzasını Taşıyan Tablo, 500 Bin Liraya Satıldı
Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı
Galatasaray'da Rayn Donk Oyuna Devam Edemedi
Hırvat Yıldız 17 Ay Futboldan Men Edildi
Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
Galatasaray Evinde Konuk Ettiği Bursaspor'a Fark Attı!
Akhisarspor Sahasında Konyaspor'a Göz Açtırmadı
Tsk, 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Yayınladığı Video İle Çürüttü
Aykut Kocaman: Beşiktaş Galibiyeti Bize 10 Puan Kazandıracak
Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme
Dershaneyi Basan Fırıncı 8 Kişiyi Rehin Aldı
Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim
Suriyeli Kız Katliama Böyle İsyan Etti: Ey Beşar Senin Çocuğun Yok Mu!

Yüksekova'da patlama! Ekipler alarma geçti, operasyon başlatıldı

YÜKSEKOVA'DA PATLAMA! EKİPLER ALARMA GEÇTİ, OPERASYON BAŞLATILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola konulan patlayıcı infilak etti. Güvenlik güçlerinin alarma geçtiği ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 23:50
Puan Ver : Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı(9/10)5

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

İLÇEDE PANİK YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bulunan cezaevi kavşağında meydana geldi. Orta refüje bırakılan bir cismin patlaması ilçede paniğe neden oldu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Ölü ve yaralının olmadığı patlamada çevrede bulunan ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama sonrasında olay yerine ambulanslar sevk edilirken, polis yolu iki taraflı trafiğe kapattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yüksekova  Da  Patlama  Ekipler  Alarma  Geçti  Operasyon  Başlatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER