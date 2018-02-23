YÜKSEKOVA'DA PATLAMA! EKİPLER ALARMA GEÇTİ, OPERASYON BAŞLATILDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola konulan patlayıcı infilak etti. Güvenlik güçlerinin alarma geçtiği ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
İLÇEDE PANİK YAŞANDI
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bulunan cezaevi kavşağında meydana geldi. Orta refüje bırakılan bir cismin patlaması ilçede paniğe neden oldu.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Ölü ve yaralının olmadığı patlamada çevrede bulunan ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama sonrasında olay yerine ambulanslar sevk edilirken, polis yolu iki taraflı trafiğe kapattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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