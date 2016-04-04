

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonlarda geçen yıl ilçedeki bir sağlık merkezinden terör örgütü PKK mensupları tarafından çalınan çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.







Alınan bilgiye göre, ilçede kazılan çukurların kapatılması, oluşturulan barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle" operasyonu devam ediyor.







Operasyonlar esnasında güvenlik güçleri, Esentepe Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nden terör örgütü mensupları tarafından geçen yıl ağustos ayında çalınan çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme buldu.







Bu arada operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin bulundukları bina ve mevzilerde yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof marka piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör, çok sayıda mermi, 4 pompalı tüfek, 1 roketatar, 2 tabanca ve giyim malzemeleri ele geçirildi.