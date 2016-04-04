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YÜKSEKOVA'DA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR


YÜKSEKOVA'DA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Tarih : 04 Nisan 2016, 15:11
Puan Ver : Yüksekova'da Operasyonlar Devam Ediyor(7/10)9


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden  operasyonlarda geçen yıl ilçedeki bir sağlık merkezinden terör örgütü PKK  mensupları tarafından çalınan çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçede kazılan çukurların kapatılması,  oluşturulan barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların etkisiz hale  getirilmesi amacıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle"  operasyonu devam ediyor.



Operasyonlar esnasında güvenlik güçleri, Esentepe Mahallesi'ndeki 1  Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nden terör örgütü mensupları tarafından geçen yıl  ağustos ayında çalınan çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme buldu.



Bu arada operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin  bulundukları bina ve mevzilerde yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof marka piyade  tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör, çok sayıda mermi, 4 pompalı tüfek, 1 roketatar, 2  tabanca ve giyim malzemeleri ele geçirildi.








Etiketler: Yüksekova  Da  Operasyonlar  Devam  Ediyor    haber

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