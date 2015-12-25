

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf, Güneydoğu'nun bazı ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amacıyla bugün iş yerlerini açmadı.Yüksekova'da Güneydoğu'nun bazı ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına karşı kepenk ve kontak kapatma eylemi yapıldı. Esnaf, yasakları protesto etmek amacıyla sabah saatlerinde iş yerlerini açmadı.