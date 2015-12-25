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YÜKSEKOVA'DA KEPENKLER KAPALI


YÜKSEKOVA'DA KEPENKLER KAPALI
Tarih : 25 Aralık 2015, 12:34
Puan Ver : Yüksekova'da Kepenkler Kapalı(8/10)6


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf, Güneydoğu'nun bazı ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amacıyla bugün iş yerlerini açmadı.Yüksekova'da Güneydoğu'nun bazı ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına karşı kepenk ve kontak kapatma eylemi yapıldı. Esnaf, yasakları protesto etmek amacıyla sabah saatlerinde iş yerlerini açmadı.








Etiketler: Yüksekova  Da  Kepenkler  Kapalı    haber

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