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Yüksekova'da İmalathaneler Ve Toptancılar Denetlendi
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yüksekova'da imalathaneler ve toptancılar denetlendi

YÜKSEKOVA'DA İMALATHANELER VE TOPTANCILAR DENETLENDİ

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı için denetimlere aralıksız devam ediyor.

Tarih : 28 Şubat 2017, 16:18
Puan Ver : Yüksekova'da İmalathaneler Ve Toptancılar Denetlendi(8/10)10


Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı için denetimlere aralıksız devam ediyor.



Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı için ilçe genelinde başlatmış oldukları denetimlere devam ediyor. Bu kapsamda bugün de ekipler imalathaneleri ve toptancıları denetledi. Yüksekova'da satışa sunulan gıdaların sağlıklı şartlar altında yapılıp yapılmadığı ve çalışanların sağlık muayeneleri ile çalışma ruhsatlarını denetleyen ekipler, eksiklikleri olan iş yerlerine ihtar yazısı yazarak söz konusu eksikliklerin devam etmesi halinde cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.



 



kaynak:haberler








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