YÜKSEKOVA'DA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari Yüksekova'da arama - tarama faaliyetleri kapsamında PKK'lı teröristler tarafından içine tüpler yerleştirilmiş bir araç bulundu.
Operasyonların bittiği Yüksekova'da güvenlik güçleri arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. PKK'lı teröristlere ait birçok silah, mühimmat ve kıyafet ele geçirildi. PKK'lılar tarafından birçok yere tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların imha edilmesine devam edildiği belirtildi. Ayrıca PKK'lı teröristler tarafından içine tüpler yerleştirilmiş bir aracın bulunduğu öğrenildi.
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