YÜKSEKOVA'DA DÜĞÜN SEZONU
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 78 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından ilçede hayat normale dönmeye başlarken, yasak nedeniyle ertelenen düğünler de yapılıyor.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 78 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından ilçede hayat normale dönmeye başlarken, yasak nedeniyle ertelenen düğünler de yapılıyor.
Yüksekova'da 13 Mart'ta başlayıp 30 Mayıs'tan itibaren kısmen kaldırıldı. Saat 22.00- 06.00 saatleri arasında uygulanan yasak daha sonra saat 23.00- 06.00 saatlerinde uygulanmaya başladı. Yüksekova'dan göç edenler de dönüp, operasyonlar sırasında hasar gören evlerini onarmaya başladı. İlçede yaşam yavaş yavaş normale dönerken, evlilik hazırlığı yapan fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle düğün yapamayan çiftler de artık düğünlerini yapıyor. Son bir haftadır yoğunlaşan düğünlerde, evlenen çiftlerle halay çeken yakınları onların mutluluklarına ortak oluyor
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