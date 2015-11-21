

Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi'nde dün saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar ilçede sokağa çıkma yasağı ilan ettikten sonra, mahalle aralarındaki hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için de kapsamlı operasyon başlattı. Operasyonlar ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğunlaşırken, bazı kişiler de evlerinin balkonlarından ve pencerelerden tencere ve tava çalarak operasyonları protesto etti.







Gece boyunca süren operasyonlar sırasında sık sık patlama ve silah sesleri duyuldu. Hendek kapatmaya giden polislerle mahalle aralarında PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıktı. Çıkan çatışmalar sırasında ise ilk belirlemelere göre 17 yaşındaki M. Reşit Arıcı ile 29 yaşındaki Naim Noyan'ın öldüğü ve 1 kişini de yaralandığı belirtildi.







Ölen 2 kişinin cenazelerini Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ilçedeki sokağa çıkma yasağı da sürüyor.