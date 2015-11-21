O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YÜKSEKOVA'DA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI


YÜKSEKOVA'DA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Tarih : 21 Kasım 2015, 11:45
Puan Ver : Yüksekova'da Çatışma: 2 Ölü, 1 Yaralı(9/10)6


Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi'nde dün saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar ilçede sokağa çıkma yasağı ilan ettikten sonra, mahalle aralarındaki hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için de kapsamlı operasyon başlattı. Operasyonlar ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğunlaşırken, bazı kişiler de evlerinin balkonlarından ve pencerelerden tencere ve tava çalarak operasyonları protesto etti.



Gece boyunca süren operasyonlar sırasında sık sık patlama ve silah sesleri duyuldu. Hendek kapatmaya giden polislerle mahalle aralarında PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıktı. Çıkan çatışmalar sırasında ise ilk belirlemelere göre 17 yaşındaki M. Reşit Arıcı ile 29 yaşındaki Naim Noyan'ın öldüğü ve 1 kişini de yaralandığı belirtildi.



Ölen 2 kişinin cenazelerini Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ilçedeki sokağa çıkma yasağı da sürüyor.








Etiketler: Yüksekova  Da  Çatışma  2  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER