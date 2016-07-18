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yüksekova'da bomba yüklü araç imha edildi

YÜKSEKOVA'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Petrol istasyona yakınlarındaki son anda farkedilen bomba yüklü araç kontrollü şekilde patlatıldı

Tarih : 18 Temmuz 2016, 09:35
Puan Ver : Yüksekova'da Bomba Yüklü Araç İmha Edildi(6/10)6


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son anda fark edilen bomba yüklü araç kontrollü şekilde patlatıldı.

  Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında ilçenin İpekyolu Caddesi Serhat Petrol civarında park edilen şüpheli bir kamyoneti fark eden güvenlik güçleri, ilk olarak yolu trafiğe kapattı. Araçta bomba olabileceği şüphesiyle çevredeki binalarda oturan vatandaşları evlerinden çıkmaları yönünde uyaran güvenlik güçleri, bomba imha ekiplerini çağırdı. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından araç kontrollü bir şekilde patlatıldı. İlk olarak fünye ile patlatılan araç ardından uzaktan ateş açılarak tamamen imha edildi. Kontrollü şekilde yapılan 2 ayrı patlamayı büyük korku içerisinde izleyen vatandaşların daha sonra evlerine dönmelerine izin verildi. Yol da tekrar trafiğe açıldı.



  Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.








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