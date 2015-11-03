YÜKSEKOVA'DA BARİKATLARIN KALDIRILMASINDA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması sırasında, PKK yandaşlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.
Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün PKK yandaşlarının kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için polis operasyon yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, öğle saatlerinde ara sokaklarda bulunan göstericiler, polise taş, molotof ve havai fişeklerle saldırdı. Ardından güvenlik güçleriyle PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) mensupları arasında çatışma çıktı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar