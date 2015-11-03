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yüksekova'da barikatların kaldırılmasında çatışma: 2 ölü

YÜKSEKOVA'DA BARİKATLARIN KALDIRILMASINDA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması sırasında, PKK yandaşlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 03 Kasım 2015, 14:18
Puan Ver : Yüksekova'da Barikatların Kaldırılmasında Çatışma: 2 Ölü(9/10)8


Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün PKK yandaşlarının kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için polis operasyon yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, öğle saatlerinde ara sokaklarda bulunan göstericiler, polise taş, molotof ve havai fişeklerle saldırdı. Ardından güvenlik güçleriyle PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) mensupları arasında çatışma çıktı.








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