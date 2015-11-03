

Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün PKK yandaşlarının kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için polis operasyon yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, öğle saatlerinde ara sokaklarda bulunan göstericiler, polise taş, molotof ve havai fişeklerle saldırdı. Ardından güvenlik güçleriyle PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) mensupları arasında çatışma çıktı.