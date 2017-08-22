YÜKSEKOVA'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 2 ASKER YARALI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Araçta bulunan 2 asker yaralandı.
YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "22.08.2017 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar Köyü'nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP'nin infilak etmesi sonucu 2 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personeller sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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