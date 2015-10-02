YÜKSEKOVA'DA ASKERİ ARACA SALDIRI!
Yüksekova-Şemdinli karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Çukurca köyü yakınlarında sabaha karşı askeri araçların geçişi sırasında yola döşenen bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı.
Meydana gelen patlamada askeri araçta hasar meydana gelirken, yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamanın ardından ise karayolu trafiğe kapatılıp, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonbaşlatıldı.
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