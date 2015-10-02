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YÜKSEKOVA'DA ASKERİ ARACA SALDIRI!


YÜKSEKOVA'DA ASKERİ ARACA SALDIRI!
Tarih : 02 Ekim 2015, 13:01
Puan Ver : Yüksekova'da Askeri Araca Saldırı!(0/10)


Yüksekova-Şemdinli karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Çukurca köyü yakınlarında sabaha karşı askeri araçların geçişi sırasında yola döşenen bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı.

Meydana gelen patlamada askeri araçta hasar meydana gelirken, yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamanın ardından ise karayolu trafiğe kapatılıp, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonbaşlatıldı.








Etiketler: Yüksekova  Da  Askeri  Araca  Saldırı    haber

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