

İlçede meydana gelen roketli saldırı ardından gece saat 01.30 sıralarında camilerden yapılan anonsla ilçe genelinde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Anonsta şöyle denildi:



"Saygıdeğer vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen şiddet hareketleriyle ilgili ilçemiz güvenlik kuvvetlerine silahlı, bombalı ve roketli saldırılar nedeniyle, bu gibi eylemlerin önlenmesi ve güvenliğin sağlanmasında herhangi bir zaafiyet yaşanmaması, artan terör olaylarını önüne geçilmesi amacıyla ilçemiz genelinde 24.08.2016 tarihli saat 06.00 itibariyle üç günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."