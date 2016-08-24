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yüksekova'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı!

YÜKSEKOVA'DA 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

Son dakika haberleri - Yüksekova'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, gece saat 01:30'da camilerden yapılan anonslarla ilan edilirken yasağın başlama saati 06.00 olarak belirlendi. İşte son dakika Yüksekova haberleri ve yasağın ayrıntıları...

Tarih : 24 Ağustos 2016, 09:17
Puan Ver : Yüksekova'da 3 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı!(0/10)


İlçede meydana gelen roketli saldırı ardından gece saat 01.30 sıralarında camilerden yapılan anonsla ilçe genelinde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Anonsta şöyle denildi:

"Saygıdeğer vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen şiddet hareketleriyle ilgili ilçemiz güvenlik kuvvetlerine silahlı, bombalı ve roketli saldırılar nedeniyle, bu gibi eylemlerin önlenmesi ve güvenliğin sağlanmasında herhangi bir zaafiyet yaşanmaması, artan terör olaylarını önüne geçilmesi amacıyla ilçemiz genelinde 24.08.2016 tarihli saat 06.00 itibariyle üç günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."








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