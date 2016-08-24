YÜKSEKOVA'DA 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!
Son dakika haberleri - Yüksekova'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, gece saat 01:30'da camilerden yapılan anonslarla ilan edilirken yasağın başlama saati 06.00 olarak belirlendi. İşte son dakika Yüksekova haberleri ve yasağın ayrıntıları...
İlçede meydana gelen roketli saldırı ardından gece saat 01.30 sıralarında camilerden yapılan anonsla ilçe genelinde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Anonsta şöyle denildi:
"Saygıdeğer vatandaşlarımız, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen şiddet hareketleriyle ilgili ilçemiz güvenlik kuvvetlerine silahlı, bombalı ve roketli saldırılar nedeniyle, bu gibi eylemlerin önlenmesi ve güvenliğin sağlanmasında herhangi bir zaafiyet yaşanmaması, artan terör olaylarını önüne geçilmesi amacıyla ilçemiz genelinde 24.08.2016 tarihli saat 06.00 itibariyle üç günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar