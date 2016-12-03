O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YÜKSEKOVA, ŞEMDİNLİ VE ÇUKURCA BELEDİYELERİNE OPERASYON


YÜKSEKOVA, ŞEMDİNLİ VE ÇUKURCA BELEDİYELERİNE OPERASYON
Tarih : 03 Aralık 2016, 11:24
Puan Ver : Yüksekova, Şemdinli Ve Çukurca Belediyelerine Operasyon(5/10)5


Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yüksekova Belediye Başkan Vekili Adile Kozay, bu sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Kozay, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediyede de arama başlatıldı.



Kozay, 15 Ekim 2015'te Belediye Eş Başkanı Ruken Yetişkin'in terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılması ardından vekaleten belediye başkanlığına seçilmişti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Yüksekova  Şemdinli  Ve  Çukurca  Belediyelerine  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER