YÜKSEKOVA, ŞEMDİNLİ VE ÇUKURCA BELEDİYELERİNE OPERASYON
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yüksekova Belediye Başkan Vekili Adile Kozay, bu sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Kozay, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediyede de arama başlatıldı.
Kozay, 15 Ekim 2015'te Belediye Eş Başkanı Ruken Yetişkin'in terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılması ardından vekaleten belediye başkanlığına seçilmişti.
kaynak:hürriyet
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