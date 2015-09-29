YÜKSEKOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE SALDIRI
Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne saat 21.30 sıralarında Esenyurt Mahallesi'nden PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırıya polisin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Saldırıdan sonra ilçede yer yer silah ve patlama sesleri duyulurken yoğun helikopter hareketliliği yaşanıyor.
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