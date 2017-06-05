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YÜKSEKOVA DAĞLARI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR


YÜKSEKOVA DAĞLARI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Tarih : 05 Haziran 2017, 09:50
Puan Ver : Yüksekova Dağları Ziyaretçilerini Bekliyor(7/10)8


Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonların ardından dağlar ve yaylalar, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.



Yüksekova ilçesinde Cilo Trekking Clup adında bir doğa yürüyüşü kulübü kuruldu. Ramazan ayı nedeniyle doğada temiz hava alabilmek için oruçlu halde yürüyüş düzenlediklerini ifade eden kulübün başkanı Fikret Yaşar, şehrin kirli ve kasvetli havasından kurtulmak için grup olarak dağlara çıktıklarını belirtti. Yaşar, "Temiz hava alıyoruz, bu bize terapi gibi geliyor. Bu amaçla bir kulüp kurduk. Kulübün adı Cilo Trekking Club. Şu anda 30-40 üyeyiz. Amacımız Yüksekova'da bunu yaygınlaştırmak" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yüksekova  Dağları  Ziyaretçilerini  Bekliyor    haber

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