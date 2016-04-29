

Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini ve bunun üç temel ayak üzerinde gerçekleştirilmesinin sağlıklı bir gelişme olacağına inandığını vurgulayan Saraç, şunları söyledi:







“Bunlardan birincisi Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu, ikincisi Yükseköğretim Kurulu, üçüncüsü ise Kalite Kurulu. Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu, Türkiye'nin bilim hayatı ile ilişkili hedefleri ortaya koymalı, buna yönelik makro düzeyde planlamaları yapmalı. Yükseköğretim Kurulu ise, Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu'nun ortaya koyduğu hedefler istikametindeki planları onaylamalı, gerekirse düzeltilmelerini istemeli. Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu'nun Türkiye'nin bilim alanında hedefini koyma gibi bir sorumluluğu ve yetkilendirilmesi olduğu bir yapıyı düşünüyoruz.







YÖK de, kendisinin üstünde millete hesap veren insanlardan kurulu yapılardan oluşan Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu'nun belirlediği hedefler doğrultusunda düzenlemeler yapan, bu düzenlemelerle ilgili denetlemeleri gerçekleştiren, gerektiğinde de sürekli koordinasyon sağlayan bir kurum olacak. Fakat bunun çıktılarının kontrolünü Yükseköğretim Kalite Kurumu'nun yapacağı bir formülasyonun sistemimiz için çok doğru ve yararlı bir tercih olacağını düşünüyoruz.







YÖK'ün almış olduğu kararların nitelik açısından değerlendirmelerini yapması noktasında bakıldığında, yetkilerinin bir kısmını devredecek bir yapıda olacağı aşikardır. Yükseköğretim Kalite Kurulu' nda amacımız, YÖK'ten idari ve mali açıdan bağımsız bir yapıya kavuşmasıdır. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık ve önerilerimizi sunduk. YÖK'ün bu teklifinin hükümet programına girmesi hem YÖK'ün ne kadar aktif bir pozisyon sahibi olduğunu gösteriyor, hem de ilerisi ve bilim hayat için ümitli olmamızı sağlayan unsurlardan birisi oluyor.”







“Savaştan kaçan akademisyenler için bilgi sistemi oluşturduk”







Yabancı Akademisyen Bilgi Sistemi'ni (YABSİS) oluşturduklarını ifade eden Saraç, “Başbakanlıkla işbirliği yapılarak YÖK tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen YABSİS ile, savaş gibi olumsuz nedenlerle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan akademisyen ve araştırmacıların veri tabanı oluşturularak, ihtiyaç halinde mesleklerini Türkiye'nin ilgili mevzuatı çerçevesinde icra etmelerine imkân sağlanacak. Bu uygulama da, yeni YÖK'ün ülkemizin akademik ve bilim hayatı için hizmete sunduğu YÖK Akademik ve YÖK Program Atlası gibi veri tabanlı bir projedir ve yine bir ilktir. Bu portal, başlangıç olarak her ne kadar savaş ve iç karışıklıkların yaşandığı ülkelerinden ülkemize gelmek isteyen akademisyen ve araştırmacılar için kurgulanmış olsa da, çok yakın zaman içerisinde yurtdışından ülkemize gelmek isteyen bütün yabancı akademisyen ve araştırmacılara da yönelik olacaktır” diyerek açıklamalarını noktaladı.