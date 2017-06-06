Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

yüksekdağ'a 1 yıl 6 ay hapis cezası

YÜKSEKDAĞ'A 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Eski HDP Van Milletvekili Yüksekdağ, bir basın kuruluşuna verdiği röportajda "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:51
Puan Ver : Yüksekdağ'a 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası(5/10)2


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'a, Alman basın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajdaki sözleri dolayısıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan tutuklu bulunan Yüksekdağ ile avukatları, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına mazeret sunarak katılmadı.



Mazeretleri kabul etmeyen mahkeme, savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayarak Yüksekdağ'ın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, verilen cezayı paraya çevirmedi ve ertelemedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yüksekdağ  A  1  Yıl  6  Ay  Hapis  Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER