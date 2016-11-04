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YÜKSEKDAĞ VE DEMİRTAŞ TUTUKLANMAK ÜZERE MAHKEMEYE ÇIKARILDI!


YÜKSEKDAĞ VE DEMİRTAŞ TUTUKLANMAK ÜZERE MAHKEMEYE ÇIKARILDI!
Tarih : 04 Kasım 2016, 13:13
Puan Ver : Yüksekdağ Ve Demirtaş Tutuklanmak Üzere Mahkemeye Çıkarıldı!(8/10)7


Dün akşam gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu sabah adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından Demirtaş tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İlerleyen dakikalarda bir diğer Eş Başkan Figen Yüksekdağ da tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Diyarbakır'da, dün Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında evinden gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu sabah avukatı ile birlikte adliyeye



çıkarıldı.



TUTUKLANMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER



Demirtaş adliyede savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bu gelişmeden bir müddet sonra Figen Yüksekdağ da tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.








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