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YÜKSEKDAĞ HAKKINDA SORUŞTURMA


YÜKSEKDAĞ HAKKINDA SORUŞTURMA
Tarih : 29 Aralık 2015, 17:29
Puan Ver : Yüksekdağ Hakkında Soruşturma(10/10)8


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Sultan Ulusoy hakkında soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, 26-27 Aralık'ta Kayapınar Spor Salonu'nda yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu'nun görüntü kayıtlarını inceledi.



İnceleme sonucu Yüksekdağ ve Ulusoy hakkında genel kuruldaki  "öz yönetim, özerklik, hendek ve barikat" açıklamaları dolayısıyla soruşturma başlatılmasına karar verildi.








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